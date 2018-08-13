«التموين»: إلغاء شرطي «البحث الاجتماعي» و«برنت التأمينات» لإضافة مواليد جدد

قال فوزي عفيفي، مدير إدارة البطاقات والسلع الغذائية بوزارة التموين، إن الوزارة قامت بإلغاء بعض الشروط لإضافة المواليد، مثل البحث الاجتماعي، وبرنت التأمينات.

وأضاف «عفيفي»، في لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الشروط القديمة أدت إلى تكدس المواطنين على مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، اجتمع مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وقررا إلغاء البحث الاجتماعي وبرنت التأمينات منعًا للزحام.

وأشار إلى، إجراء بحوث اجتماعية على الطلبات المقدمة من خلال التعامل المباشر بين وزارتي التموين والتضامن، متابعًا: «الوزارة تتلقى الطلبات من المواطنين ثم تعرضها على وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتحديد المستحقين».

وأوضح مدير إدارة البطاقات والسلع الغذائية، أن الأبحاث الاجتماعية وبرنت التأمينات من الشروط الأساسية، لإضافة أصحاب الأعمال الحرة والحرفين؛ ولإثبات مدى استحقاقهم لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية.