قوات الدفاع الجوي السعودي تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه «نجران»

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تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء الاثنين، من تدمير صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي، تجاه «نجران»، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.