قوات الدفاع الجوي السعودي تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه «نجران»

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء الاثنين، من تدمير صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي، تجاه «نجران»، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.