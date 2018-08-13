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قوات الدفاع الجوي السعودي تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه «نجران»

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 2:16 م | آخر تحديث : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 2:16 م

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء الاثنين، من تدمير صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي، تجاه «نجران»، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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