فيديو لصلاح يضعه في أزمه مرورية

استلمت الشرطة البريطانية فيديو مصور لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول وهو يتحدث في هاتفه أثناء قيادته لسياراته.

وبعد مباراة ويست هام يونايتد وليفربول في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي، والتي فاز بها الريدز بأربعة أهداف دون رد، وأحرز فيها صلاح الهدف الأول لليفربول، تجول المشجعين حول سيارة النجم المصري، على أمل أن يحصلوا على توقيعه، أو أن يلتقطوا صورا معه.

ولم يلتفت صلاح للمشجعين، وقاد سيارته، والتقطته الكاميرات وهو يقود، وفي نفس الوقت يتحدث في هاتفه، وهو أمر من غير قانوني في بريطانيا.

وقالت شرطة منطقة "ميرسيسايد" : " لقد حصلنا على مقطع فيديو، يظهر فيه أن لاعب كرة قدم يستخدم هاتفه أثناء قيادته لسيارته، وقد تم تسليم ذلك للجهات المختصة، نشكركم علي إخبارنا بذلك".