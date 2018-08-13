محافظ السويس يعقد اجتماعا لمتابعة الاستعدادات للعيد الأضحى

عقد محافظ السويس، اللواء أحمد محمد حامد، مؤتمرالمتابعة الأسبوعي بحي فيصل، لمتابعة الخطة الاستثمارية بالأحياء الخمسة، والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى.

وحضر اللقاء كلا من رؤساء الأحياء ومديرى الطرق والنقل وشرطة المرافق والمروروالمكتب الفني والمتابعة الميدانية والإنارة العامة وجهازالنظافة والتجميل.

وفي بداية اللقاء، قدم المحافظ، التهنئة للمهندسة فاتن عبد العظيم، لتعيينها رئيسًا لحي فيصل، والشكر للمهندس محمود فوزي، رئيس حي السويس، الرئيس السابق لحي فيصل.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء بالتواجد وتنظيم زيارات لمراكز الشباب بالأحياء وتوفير الدعم والمشاركة في أعمال التجميل والنظافة، والتأكيد على الاهتمام بالأماكن الهامة والمنشآت الحيوية، وإعادة الانضباط ورفع الاشغالات، ومنع الذبح في الشوارع أثناء إجازة العيد، وتوقيع غرامات مالية، وعمل محاضر للمخالفين بالتنسيق مع المرور والمرافق.

وكلف محافظ السويس، إدارات البيئة بالأحياء المرورعلى محطات الوقود للتأكد من التراخيص، ورفع أي اشغالات ومخالفات حول المحطة، مشددًا على الإدارات الهندسية باللأحياء متابعة أي أعمال بناء مخالفة أثناء إجازة العيد والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالتها، والتأكيد على رئيس جهاز التجميل والنظافة، بتفعيل دور المشرفين بمتابعة أعمال النظافة، وتوفير وردية ثالثة لأعمال النظافة ورفع التربة والاشغالات من الطرق.

ووجه رؤساء الأحياء ومديرية الصحة بتشغيل سيارات رش المبيدات لمكافحة الحشرات بنطاق الأحياء، وتكليف جهاز التجميل في التوسع بإنشاء الحدائق العامة ومتابعتها.

وأكد على مدير الإنارة العامة باستكمال إنارة طريق «مصر – السويس»، وكوبري الجيش المصري، وإغلاق فتحات أعمدة الإنارة العامة وتغطية الكابلات المكشوفة بجميع شوارع السويس.

وطالب رؤساء الأحياء بضرورة عمل خطة لتنفيذ الأعمال الخدمية، وتفعيل دور الإدارات بكل حي ورفع كفاءة المعدات والمخازن وإعاد هيكلة الأحياء، ووضع خطة للطوارئ، والتنسيق مع جهاز النظافة للقيام بأعمال نظافة خارج أسوارالمدارس ورفع أي تراكمات بالمنطقة، وإزالة أي اشغالات أو حواجز اسمنتية أمام المحلات التجارية لتسهيل حركة المرور للمواطنين والسيارات.

وكلف المحافظ، مديرالمرور بوضع العلامات الإرشادية بالطرق الجديدة وتخطيط شوارع المدينة.