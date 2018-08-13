دعوى قضائية تطلب فرض الحراسة على الشركة المنتجة لفيلم «3 شهور»

أقام 11 مواطنا دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، طالبت بفرض الحراسة القضائية على شركة الريماس للإنتاج الفني، ووقف تصوير فيلم «3 شهور» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا ومنى زكي.

حملت الدعوى رقم 922 لسنة 2018، مختصمة المنتج إسحق إبراهيم سعد، رئيس مجلس إدارة شركة «جولف بارك للمنشأت السياحية» ومالك شركة «ريماس للانتاج الفني»، ونقيب المهن السينمائية، ونقيب المهن التمثيلية، ورئيس غرفة صناعة السينما.

وذكر المواطنون في دعواهم أن المنتج أهدر أموالهم من خلال إنشائه شركة إنتاج سينمائي، وإنتاج أكثر من فيلم ولم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية معهم بإنشاء شاليهات لهم في منتج سياحي تحت مسمى ريماس.

وأوضحت الدعوى أن المنتج نصب على المواطنين وحصل على أموال منهم مقابل حصولهم على شاليهات في إحدى المنتجعات السياحية.

وأشارت الدعوى إلى أن المنتج صدرت ضده أحكام قضائية بحوالي 30 سنة حبس لصالحهم بعد أن نصب عليهم مما دفعهم لإقامة دعوى فرض حراسة حفاظا على أموالهم المهدرة.

وطالبت الدعوى بوقف تصوير ومنع عرض فيلم 3 شهور، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي، حيث يتزوج المواطن المصري أحمد السقا من امرأة أمريكية، وينجبان طفلا، وتبدأ أحداث الفيلم مع إنجاب الطفل، ويشارك في بطولته منى زكى وخالد الصاوي وروجينا وانتصار، من تأليف وإخراج محمد سامى.

كما طالبت بفرض الحراسة القضائية على شركة «جولف بارك للمنشأت السياحية» التي قام المنتج بالنصب عليهم من خلالها.