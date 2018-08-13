الأهلي: نتعامل مع مباراة النجمة باحترام وحذر شديد

أكد محمد يوسف؛ المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني يتعامل مع مباراة النجمة اللبناني باحترام شديد، وهناك رغبة قوية في تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز خلال اللقاء.

وأوضح يوسف أن مباريات البطولة شهدت العديد من المفاجآت حتى الآن، وهو ما يجعل الجهاز الفني يتعامل بحذر شديد، من حيث تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل والاهتمام بكافة التفاصيل؛ لتحقيق الفوز خلال المباراة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تجهيز كل العناصر الموجودة في الفريق؛ للاستفادة من جهودها، في ظل خوض عدد كبير من المباريات بالبطولات المختلفة، وهو ما يتطلب الاعتماد على كل اللاعبين المقيدين في القائمة.

ورفض «يوسف» الحديث عن مباراة الترجي التونسي في الجولة المقبلة من دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن تركيز الجميع داخل الفريق منصب على مباراة النجمة اللبناني.