قائد شرطة كاليفورنيا يقبض على نجله بعد اعتدائه على رجل مسن

تعرض قائد شرطة مدينة الاتحاد بكالفورنيا داريل مكاليستر، أثناء قيامه بالتحقيق في واقعة اعتداء مراهقين على رجل مسن والقيام بركله، لموقف محرج، حيث اكتشف أن أحد المراهقين هو ابنه البالغ من العمر 18 عامًا.

التقطت كاميرات مراقبة لأحد المنازل، الواقعة وسجلتها بالكامل، وركل المراهقان عجوزا سيخيا بالغ من العمر 71 عامًا، حتى سقط على الأرض مغشيًا عليه، وبدأ أن الأمر يرتبط بالكراهية "السيخية هي إحدى الديانات التي ظهرت في شمال الهند منذ القرن الحادي عشر" بحسب موقع "سي إن إن".

وكتب قائد الشرطة، خلال بيان عبر "فيسبوك": "قليلا ما أشارك في القضايا العامة العامة، وعندما يتعلق الأمر بحياتي العائلية الشخصية، أشعر أنه يجب أن يكون هذا مناسبة نادرة".

وأقسم أن يكون شفافًا مع الجميع، للحفاظ على مدينة الاتحاد باعتبارها ركيزة من ركائز المجتمع والثقة والسلامة العامة، واستطرد قائلا: "إنه على الرغم من رغبة أي والد في حماية طفله، فإن قسمي هو وسيكون دائما للقانون، لقد دخل ابني في مشاكل لبعض الجرائم ذات الصلة بالسرقة وانتهى به الأمر بقضاء عدة أشهر في قاعة الأحداث، وتم القبض عليه مرة أخرى بسبب حادثة تتعلق بالسرقة، وانتهى به الأمر بقضاء ثلاثة أشهر أخرى في سجن البالغين نتيجة لذلك".

وأكد أنه ومعه زوجته عملا مع الشرطة لتعقب ابنه والقبض عليه. وهو يواجه الآن تهمًا جنائية خطيرة.

وجاء الهجوم على أحد أعضاء طائفة السيخ في المدينة، عقب أيام من هجوم آخر على رجل من السيخ، البالغ من العمر 50 عاما، في مقاطعة ستانيسلاوس.