الحكومة الألمانية تصر على تقييم خسائر الجفاف قبل اعتماد مساعدات للمزارعين

واتحاد المزارعين الألمان يطالب الحكومة بمليار يورو مساعدات للمزارعين بسبب الجفاف

طالبت الحكومة الاتحادية في ألمانيا، حكومات الولايات، اليوم الإثنين، بإعداد حصر شامل لحجم الخسائر الناجمة عن موجة الجفاف هذا الصيف قبل اعتماد تعويضات للمزارعين.

وتعتزم الحكومة الاتحادية، أخذ ارتفاع الأسعار في الاعتبار عند تقييم حجم التعويضات الواجب تقديمها للمزارعين.

ويطالب اتحاد المزارعين الألمان، بمليار يورو مساعدات للمزارعين، بسبب الجفاف الذي أصاب مناطق واسعة من البلاد، خاصة شمالي البلاد وشرقها.

وقال وكيل وزارة الزراعة، هيرمان أونكو أيكنس، إن هناك على مستوى الولايات سلسلة من المبادرات لتقديم مساعدة مالية لأصحاب الماشية للمساهمة في توفير أعلاف، مضيفًا: "لا يمكن قياس الحجم الدقيق لهذه الأضرار إلا الأسبوع المقبل".

وأضاف، أنه عندما تتوفر بيانات موثوق بها، تستطيع الحكومة اعتماد قرار نهائي بشأن هذه المساعدات «لأننا سنعلم عندها على وجه الدقة مدى حاجة المزارعين لهذه المساعدات ومدى تعرضهم لخطر في أرزاقهم».