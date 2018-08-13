مقتل مهاجرين سوريين جراء سقوط صخور في كرواتيا

ذكرت وسائل إعلام كرواتية أن اثنين من المهاجرين السوريين قتلا بعد أن سقطت عليهما صخور في كرواتيا في وقت مبكر من يوم الأحد.



وذكرت صحيفة "جوتارني ليست" في وقت مبكر من اليوم الاثنين، أنهما كانا جزءًا من مجموعة مكونة من 12 شخصًا خيموا في غابة تقع على منحدر حاد بالقرب من بلدة أوجولين.



وقتل الاثنان عندما سقطت الصخور عليهما من أعلى الجرف.



واضطر باقي أفراد المجموعة، الذين أصيب بعضهم بجروح، إلى السير عدة كيلومترات للحصول على المساعدة.



وقالت الشرطة إن المجموعة دخلت كرواتيا عبر البوسنة والهرسك المجاورة وتوجهت إلى ترييستي شمالي إيطاليا.



وبعد إغلاق طريق البلقان المؤدي أوروبا، لجأ المهاجرون من الشرق الأوسط إلى طريق بديل عبر ألبانيا وجنوب صربيا والبوسنة والهرسك.