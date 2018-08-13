أدانت روسيا بشدة الهجوم، الذي هز فجر السبت الماضي مدينة الفحيص الأردنية، معربةً عن دعمها لسلطات المملكة في مكافحة الإرهاب، داعية لتنسيق دولي واسع لمواجهة هذا التهديد.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، إن «موسكو تدين بأشد صورة ممكنة الهجوم الجديد الذي شنه الإرهابيون في المملكة الأردنية، والذي يظهر بشكل واضح الطبيعة اللاإنسانية للمتطرفين المتشددين الذين لا فرق عندهم أين ينفذون أعمالهم الشريرة»، بحسب قناة روسيا اليوم.

وشددت الوزارة، على دعم روسيا «لقيادة وشعب الأردن الصديق في مواجهته التهديد الإرهابي»، معتبرة أن «هذه العملية الإرهابية تؤكد مرة أخرى ضرورة إيجاد تنسيق دولي واسع لمحاربة التنظيمات الإرهابية العابرة للدول بصورة حاسمة وبلا هوادة».

يشار إلى، أن فردًا من قوات الأمن الأردنية قتل وأصيب 6 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة استهدف سيارة للشرطة في مدينة الفحيص قرب العاصمة عمان، وعلى خلفية هذا الحادث نفذت القوات الخاصة الأردنية عملية أمنية في مدينة السلط، أسفرت عن مقتل 4 عناصر آخرين من قوات الأمن بالإضافة إلى إصابة 20 شخصًا، بينهم مدنيون، بجروح متفاوتة.

وأسفرت العملية الأمنية في السلط، عن القضاء على 3 مسلحين والقبض على 5 آخرين.

وأفاد وزير الداخلية الأردني، سمير المبيضين، بأن منفذي عملية السلط، ليسوا تنظيمًا، ولكنهم يحملون فكر تنظيم داعش التكفيري .