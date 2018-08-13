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سامابولي قريب من قيادة المنتخب المكسيكي

علاء العزب
نشر فى : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 9:50 م | آخر تحديث : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 9:50 م

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم مهتم بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من فشل سامبولي في قيادة المنتخب الأرجنتيني للفوز بكأس العالم روسيا 2018، وخسر أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-3 في دور الـ16 من المونديال الروسي، إلا أن هناك عدة منتخبات مهتمة بالتعاقد معه.

وبحسب موقع" جول" العالمي، فإن سامباولي لن يبقي بدون فريق يدربه لفترة طويلة، حيث أن هناك عدة منتخبات مهتمة بالتعاقد معه أمثال الولايات المتحدة الأمريكية، وكوستاريكا، وباراجواي.

لكن في الوقت نفسة، فإن سامبولي يفضل المكسيك التي تبحث عن أيضا عن مدربا جديدا بعد مغادرة خوان كارلوس أوسوريو العارضة الفنية للمكسيك.

المنتخب المكسيكي يرغب في ضم مدرب جديد بسرعة، بسبب المباريات المقبلة، حيث من المتوقع أن يقود المنتخب مدربا مؤقتا في المباراتين الوديتين أمام الولايات المتحدة والأورجواي، لذا فإن سامبولي هو الخيار الأمثل لقيادة المكسيك.


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