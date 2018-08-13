نفت وزارة المالية الكويتية اليوم الاثنين، صحة ما تداوله بعض المواقع الإخبارية حول ضخ الكويت 500 مليون دينار كويتي (نحو 6ر1 مليار دولار أمريكي)، لدعم الليرة التركية، مؤكدة أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي تلقته وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن وزير المالية الكويتى الدكتور نايف الحجرف، عقد اجتماعا مع وزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق مساء أمس الأحد في مطار دولة الكويت؛ لاطلاع الإدارة المالية في الكويت على آخر التطورات الاقتصادية في تركيا، لاسيما وأن للكويت استثمارات عديدة في تركيا.

وأكدت أنه لم يتم الحديث عن دعم العملة التركية، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات مالية أو استثمارية في هذا الشأن.

وكان أحد المواقع الإخبارية الكويتية قد تشر خبرا، حول قيام الكويت بضخ 500 مليون دينار، لإنقاذ الليرة التركية، بعد أن فقدت نحو 43% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي مؤخرا.