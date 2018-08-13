المشدد 5 سنوات لموظف وعامل لاتهامها بسرق المواطنين بالاكراه

قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بالسجن المشدد 5 سنوات لموظف وعامل بمدرسة تجريبي، لاتهامها بسرق المواطنين بالاكراه فى الطريق العام بدائرة قسم بولاق الدكرور.

وكان المستشار وائل الدرديرى المحامى العام الاول لنيابات شمال الجيزة أحال فى القضية رقم 17355 لسنة 2017 كل من عربي عبد العظيم أحمد جودة "محبوس" 40 سنة، موظف، ومحمود صلاح أحمد مهنى "مخلى سبيله" 31 سنة، عامل بمدرسة ثروت عكاشة التجريبي، لانهما فى 10 أكتوبر 2017، شرعا وأخر مجهوب فى سرقة مبالغ مالية من المجنى عليهما يوسف عبد المعبود حامد، وعمرو عبد المعبود حامد، بطريق الاكراه عليهما بان إستوقفوهما ليلا حال سيرهما بالطريق العام زاعمين قبلهم كونهم مأمورى الضبط القضائى داعمين زعمهم هذا بحمل احدهم للسلاح النارى والذى تم اشهاره فى وجههما مهددا اياهما، قاصدين من ذلك بث الرعب فى نفسهما وشل مقاومتهما ومن ثم الاستيلاء على المسروقات إلا أنه قد اوقف اثر جريمتهم لسبب خارج عن ارادتهم وهو ضبطهم بمعرفة رجال الامن تلبية لاستغاثة المجنى عليهما بنقطة ارتكاز قريبة من الواقعة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات حيازة سلاح نارى غير مششخن "مسدس"، وتداخلا فى وزظيفة من الواظائف العمومية العسكريةة بان زعموا انهم ضباط وافراد شرطة واجروا عملا من مقتضيات تلك الوظيفة تمثل فى الافعال محل الاتهما الاول ومن غير ن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة او اذن منها بذلك.