قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره اليمني عبد ربه منصور هادي، كان تاريخيًا بكل ما تحمله الكلمة من معاني، واتسم بالحميمية البالغة للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف وزير خارجية اليمن، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «TEN»، مساء الإثنين، أن اللقاء تناول الكثير من القضايا الثنائية، وتطرق إلى أوضاع اللاجئين اليمنيين في مصر، متابعًا: «الحكومة المصرية تعامل اللاجئين بأخوية صادقة، باعتبارهم مواطنين مصريين من أهل البلد».

وأشار إلى، دعم الرئيس السيسي الشرعية اليمنية، ومشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، موضحًا أن ذلك يؤكد اهتمام مصر بتوفير الأمن والاستقرار في صنعاء والمنطقة ككل.

وتابع: أن «السيسي» أكد على أهمية الوقوف ضد السياسة التي تتبعها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى وجه الخصوص في اليمن والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما يشكل نقطة استراتيجية للأمن القومي المصري.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحاديه نظيره اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، وأقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا أعقبته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، قبل أن يشهدا مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره اليمني حول التعاون في القطاع المصرفي خاصة في مجال تبادل المهارات وتدريب العاملين في هذا القطاع، ثم عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.