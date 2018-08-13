إغلاق قرية الحجاج بميناء نويبع لتطويرها بالاتفاق مع «الجسر العربي»

قال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اللواء بحري هشام أبوسنة، إن لجنة النقل بالبرلمان، وافقت على مقترح مقدم من الهيئة بإغلاق قرية الحجاج الموجودة بجوار ميناء نويبع البحري؛ لعدم صلاحيتها لاستقبال الحجاج.

وأضاف «أبوسنة»، في تصريح له، اليوم الإثنين، أن اللجنة تفقدت القرية البالغ مساحتها 50 ألف متر، وأكدت أنها تحتاج للعديد من الخدمات من أجل تشغيلها مرة ثانية.

وأكد أنه يجري مخطط لإعادة إصلاح وترميم القرية لتشغيلها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن أي تعديل للقرية يحتاج إلى تغيير القرار الجمهوري الخاصة بإنشاء شركة الجسر العربي للملاحة؛ لأن القرية ضمن القرار الجمهوري الصادر في عام 1985.

وأشار إلى أنه بعد تطوير ميناء نويبع البحري تم إنشاء صالات للشركات تسع نحو ألف راكب، ولا يوجد راكب واحد منتظر خارج الميناء.

كانت انتقدت لجنة النقل بالبرلمان، عدم توافر مياه للشرب بقرية الحجاج بميناء نويبع، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي بالرغم من وجود محطة مياه أنشأتها شركة الجسر العربي للملاحة، وأكدت اللجنة، أن دورات المياه سيئة والغرف والاستراحات سيئة وشديدة الحرارة.

يشار إلى أن مساحة قرية الحجاج تبلغ 50 ألف متر مربع، وتضم محطة مياه ومبانٍ ومنشآت لاستقبال الحجاج، وكانت هي التي تقوم لاستقبال ضيوف الرحمن في رحلات الحج والعمرة.