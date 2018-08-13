المصري يختتم تدريباته استعدادا لبتروجت

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أختتم فريق الكرة بالمصري تدريباته إستعدادًا لمواجهة بتروجت غدًا الثلاثاء علي ملعب الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام.

وأدى المصري تدريبه الأخير علي ملعب الفندق الذي يقيم به معسكره المغلق بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق.

وشدد حسام حسن خلال المران علي ضرورة تكثيف الضغط الهجومي وفرض الرقابة علي مفاتيح اللعب بتشكيلة بتروجت التي من الممكن ان تهدد الفريق.

ويختتم الفريق البورسعيدي تدريباته بالمحاضرات الفنية والنظرية المتعلقة باللقاء والتي يُعرض فيها تسجيلًا لمباراة بتروجت الأخيرة أمام وادي دجلة والتي انتهت بفوز الفريق البترولي 2-0.