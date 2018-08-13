كريم شحاته يكشف أسباب رحيله عن نجوم اف سي

كشف كريم حسن شحاته مدير الكرة المستقيل من نادي نجوم اف سي، عن سبب رحيله عن الفريق، والذي ساهم في صعوده من دوري الدرجه الثانية إلى الممتاز.

وقال كريم في تصريحات لقناة " أون سبورت" : " لا أريد أن أكشف عن الاسباب، لاني امتلك علاقة قوية جدا مع إدارة الفريق واللاعبين".

وأضاف " لقد قضيت أياما جيدة مع الإدارة، واللاعبين، والجهاز الفني للنادي، وحاربنا معا الموسم الماضي للصعود للدوري الممتاز".

وتابع " هذا الموسم حاولت أن أواصل عملي وأن أجتهد، لكن هناك تغيرات كثيرة حدثت داخل النادي، وأمور أخري لست مقتنعًا بها، لذلك قررت الرحيل بعدما شعرت أن الأستمرار سيسبب أزمة لي".

وأتم " أتمني التوفيق للفريق خلال الفترة المقبل".