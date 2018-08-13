مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص جراء حريق بمستشفى في تايوان

أعلنت السلطات التايوانية، أن ما لا يقل عن 9 مرضى لقوا حتفهم جراء حريق بمستشفى عام شمالي البلاد اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية، المملوكة للدولة، أن الحريق وقع في وقت مبكر من اليوم الاثنين، داخل أحد مراكز رعاية المسنين في مستشفى تايبيه الجديد الذي كان يوجد به ما لا يقل عن 33 مريضا في حالة حرجة.

وتم نقل أكثر من 20 مريضا على الفور إلى مستشفيات مجاورة أخرى، وتم الإعلان عن وفاة تسعة منهم، علاوة على 10 حالتهم حرجة، حسبما قالت حكومة مدينة تايبيه الجديدة.

كما أُصيب 6 أشخاص آخرين بجروح طفيفة.

وقال مسؤولون، إنه تمت السيطرة على الحريق في غضون ساعة واحدة وبدأ التحقيق في سبب الحادث.