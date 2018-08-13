وزير الخارجية اليمني يكشف تفاصيل مباحثات «السيسي» و«هادي» في القاهرة

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى مصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، تأتي في إطار المشاورات الاستراتيجية الدائمة التي يجريها الرئيسان، للإطلاع على تطورات الوضع في اليمن، مشيرًا إلى تناول المباحثات بين وفدي البلدين الإنجازات العسكرية التي يحققها الجيش اليمني، وجهود مشاورات السلام.

وأضاف «المخلافي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن اللقاء تناول التهديدات الإقليمية للأمن القومي العربي، خاصة من سياسة إيران التوسعية والتي تستخدم أذرع إرهابية لتهديد الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لافتًا إلى تأكيد مصر خلال الاجتماع على تقديم كل ما لديها من قدرات وخبرات عسكرية مصرية لدعم التحالف العربي في اليمن، عسكريًا وتقنيًا وفنيًا.

وأشار إلى تواجد القطع البحرية المصرية في منطقة جنوب البحر الأحمر للعمل على ضمان أمن الملاحة الدولية، مشددًا على أن تحرير مدينة الحديدة اليمنية ضرورة استراتيجية لأنها تطل على الممر الملاحي الدولي.

وأكد أن الحكومة اليمنية تمد يدها من أجل السلام، وتدعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى سلام مستدام مبني على مرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، موضحًا أن الانقلابيين لا يستطيعون التعامل إلا بالعنف، رغم إعلان الحكومة عن استعدادها للسلام.

وتابع: «سنبقى على استعداد لمد يدنا من أجل السلام، وحينما يعلن الطرف الانقلابي جاهزيته للسلام سنصل إليه سريعًا، ونؤكد دائمًا أن استقرار اليمن جزء من أمن واستقرار مصر».

وأوضح أن الحكومة تنتظر دعوة من المبعوث الأممي إلى اليمن حول الطلبات التقنية واللوجيستية لاجتماع جنيف المقرر عقده في 3 سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن ما يجري في جنيف ليس مفاوضات ولكن مشاورات، وإذا شعرت الحكومة برغبة الانقلابيين في تحقيق السلام، فإنها ستتقدم خطوة في مجال بناء الثقة مثل إطلاق سراح المعتقلين ووقف التدخلات الحوثية في ممرات المساعدات الإنسانية.

وذكر أن المليشيات الحوثية تتلقى خسائر موجعة في كافة الجبهات أمام تقدم قوات الجيش الوطني، متابعًا: «لا يمكن القول أن الحوثيين متمسكون بالحل العسكري، لأنهم ينهزمون في كل الجبهات، ومنذ بداية الحرب وهم ينحسرون، والجيش يتقدم خطوات قوية باتجاه الحديدة».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بقصر الاتحادية نظيره اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، وأقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا أعقبته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، قبل أن يشهدا مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره اليمني حول التعاون في القطاع المصرفي خاصة في مجال تبادل المهارات وتدريب العاملين في هذا القطاع، ثم عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.