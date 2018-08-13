شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، اليوم الاثنين، توقيع عقدين باستثمارات قدرها 70 مليون يورو، بين المطور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية وكلً من شركة باج بورسعيد للتصنيع، وشركة جيردا مصر للتصنيع، وذلك في إطار تنمية وتطوير المساحة المخصصة للشركة من المنطقة الاقتصادية.

وأكد «مميش»، أن توقيع العقدين خطوة على الطريق الصحيح في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وتفعيل العقود الموقعة خلال العام الماضي مع الجانب الألماني، فيما يخص الاستثمار في شرق بورسعيد وبداية التنمية الحقيقية للمنطقة خاصة مع تجهيز وترفيق المنطقة الصناعية وتنفيذ أعمال الانتهاء من الأرصفة.

وأضاف «مميش»، أن معدلات التنفيذ في معالجة التربة والأعمال تجرى بشكل عالمي بفضل مجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي تنهي أعمال تحسين التربة بنهاية العام؛ تمهيدًا للبدء في إقامة المشروعات، مؤكدًا أن المنطقة تقدم كل الدعم للمستثمرين والمطورين بالمنطقة وتسهل جميع الصعوبات لتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار.

ووجه «مميش» الشكر للرئيس السيسي؛ لدعمه الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل عام، وفي منطقة شرق بورسعيد، قائلاً: «نعد الرئيس بأن تكون المنطقة قناة السويس من أقوى المناطق الاقتصادية في العالم».

وقع العقود عن الجانب المصري المهندس سامح عطية، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، وعن الجانب الألماني أسعد فرج، العضو المنتدب لشركة باج بورسعيد للتصنيع وشركة جيردا مصر للتصنيع، بحضور عضو مجلس إدارة شركة BAG البافارية، أوفي فولنر و نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية اللواء عبدالقادر درويش.

وقال المهندس سامح عطية، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، إن توقيع هذه العقود مع شركات صناعية ألمانية كأول مستثمرين صناعيين في شرق بورسعيد، يؤكد على جدوى الاستثمار الأوروبي في شرق بورسعيد لخدمة السوق المحلي بمنتجات ذات جودة عالمية ويحقق تنافسية المنطقة لخدمة أسواق التصدير في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط.

فيما أكد المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة على التنسيق الكامل مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لتوفير الأراضي والمرافق والخدمات الإدارية واللوجستية للمستثمرين في التوقيت المتفق عليه بما يمكن المستثمرين من إقامة مشروعاتهم.

ومن المتوقع بدء أعمال الإنشاءات في نوفمبر المقبل بعد تسليم الهيئة الاقتصادية الأرض، التي يجرى تحسين خواص التربة بها.

يذكر، أن شركة شرق بورسعيد للتنمية، أحد المطورين الصناعيين العاملين بمنطقة شرق بورسعيد وتعتبر نتاج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ممثلاً في مجموعة التنمية الصناعية «IDG» ومجموعة حسن علام للإنشاءات «HA»، وشركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون، وتتولى شركة شرق بورسعيد للتنمية «ep» مهمة تنمية وتطوير وإدارة وتسويق المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتي تبلغ مساحتها 16 مليون متر مربع، وتجرى عملية التطوير على عدة مراحل، تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 4 ملايين متر مربع وينتهي من تطويرها خلال 5 أعوام مقبلة، وتضم عدة مناطق مختلفة للصناعات المتنوعة الجاذبة والمضافة للاقتصاد القومي.

أما شركة باج بورسعيد للتصنيع، إحدى شركات «Business Avenue Group» الألمانية، وتأسست في المنطقة الاقتصادية بهدف إنتاج وتسويق أنظمة الري، بأحدث التقنيات الحديثة التي توفر في مياه الري وتقلل من تكلفة إنتاج شبكات الري الزراعي، ويقام المشروع على مساحة 30 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية قدرها 55 مليون يورو، وتوفر نحو 300 فرصة عمل.

وفيما يخص شركة جيردا مصر للتصنيع «Gerda Egypt» فهي شراكة بين شركتي «Gerda البولندية» و«Business Avenue Group» الألمانية، وتأسست في المنطقة الاقتصادية بهدف إنتاج وتسويق الأبواب المصفحة والأقفال ذات التقنيات العالمية في التصنيع والخامة المستخدمة التي تتميز بشدة الصلابة وعدم التأثر بعامل الزمن.

ويقام المشروع الثاني على مساحة 20,000 متر مربع بتكلفة استثمارية قدرها 15 مليون يورو، وتوفر نحو 150 فرصة عمل.

كان الفريق مهاب مميش، قد شهد في سبتمبر الماضي مراسم التوقيع بالأحرف الأولى بين شركة شرق بورسعيد للتنمية المطور الصناعي بالمنطقة الشمالية شرق بورسعيد، وبين الشركة البافارية الألمانية؛ لإنشاء 5 مصانع على مساحة 40 ألف متر مربع، لصناعات الجرارات والأتوبيسات وأنظمة الري ومصنع للأبواب المصفحة وآخر لإنتاج الأقفال الحديدية.