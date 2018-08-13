حازم إمام لـ «الشروق»: لو حدث خلافات سأحلها داخل المجلس وليس في وسائل الإعلام

رفض حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة التعليق على ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن اعتراضه على التعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري لتدريب المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة وتفكيره في تقديم استقالة من منصبه.

واكتفى إمام بتصريح مقتضب لـ"الشروق" قال فيه: "بطبعي لا أحب الحديث عن أي أمور خاصة بمناقشات مجلس الإدارة في الإعلام، رأيي أقوله على طاولة الاجتماع، لو فيه خلافات أنا بحلها داخل المجلس، لكن عمري ما هطلع أتكلم عنها في وسائل الإعلام، وأنا أتعامل مع الجميع باحترام".

جدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يشهد حالة من الإنقسام بين أعضائه بسبب التعاقد مع أجيري الذي يواجه شبح الإيقاف إذا تمت إدانته من قبل الاتحاد الاسباني من القضية التي تجري بها تحقيقات حاليا بشأن التلاعب بمباريات الدوري الاسباني، ورغم تبرأة أجيري من قبل إلا أن الاتحاد الاسباني قرر فتح التحقيق مجددا في تلك القضية، وسجل خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتراضه على قرار التعاقد مع أجيري بجانب رفض سيف زاهر أيضا.