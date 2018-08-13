ميكنة المواقف والساحات وتطويرالمحطة الإقليمية لسيارات الأجرة بالسويس

عقد محافظ السويس، اللواء أحمد محمد حامد، اجتماعا بحضور اللواء عبد العظيم محمد، مدير عام المواقف، ورؤساء الأحياء ومديري المرافق والمرور والمتابعة الميدانية والمجالس والمكتب الفني، لمناقشة موقف التنفيذ لاستكمال خطة نقل المواقف العشوائية، وتطوير الموقف الإقليمي لسيارات الأجرة والذي عقد بقاعة اجتماعات حي فيصل.

وفي بداية الاجتماع، قدم اللواء عبد العظيم محمد، خطة العمل لتطوير المواقف وأعمال صيانة شبكة الصرف الصحي بها، ورصف بعض المواقف وساحات الانتظار.

وكلف المحافظ، استشاري مشروع تطوير طريق «مصر – السويس» بعمل مقايسة لمسجد ودورات مياه وكافتيريا لخدمة الموقف الإقليمي لسيارات الأجرة بحي السلام 1 بفيصل.

وشدد المحافظ، على مدير المواقف بسرعة ميكنة المواقف لتنظيم الدخول والخروج إلكترونيًا، مع توفير زي موحد للعاملين بالمواقف، مؤكدًا تطوير موقف مدينة السلام 1 بحي فيصل، وتحديد مكان لإقامة موقف لمدينة السلام 2 بحي عتاقة، كذلك تم مناقشة خط سير سيارات النقل الثقيل من وإلى ميناء بورتوفيق، وتكليف الطرق بإعادة تأهيل وتطوير الطريق بداية من قرية الحجاج حتى أول الكورنيش الجديد مرورا بسور الاستاد الرياضي.