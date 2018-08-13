الأهلي يدعو لجمعية عمومية غير عادية 28 سبتمبر

قرر مجلس ادارة الأهلي برئاسة محمود الخطوة عقد جمعية عمومية غير عادية يوم ٢٨ سبتمبر المقبل للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي على أن يسبق ذلك حوار مجتمعي مع أعضاء ورموز النادي.

وقال شريف فؤاد المتحدث الإعلامي للأهلي في تصريحات للصحفيين :" المجلس انتهى من إعداد لائحة النظام الأساسي، وحدد 28 سبتمبر لعقد جمعية عمومية غير عادية من يوم واحد".

وأضاف فؤاد:"سيتم بداية من يوم غد الإثنين، نشر اللائحة في جميع الأماكن ولجميع الأعضاء للوصول إلى أفضل صيغة، وسيتم عقد عدة ورش العمل ليشارك الجميع في وضع اللائحة، بجانب الاستعانة بالنماذج الكبيرة في القانون والاستثمار، وتوجيه الدعوة للقيادات الرياضية من أبناء النادي لاستشارتهم والاستعانة بمقترحاتهم حتى تليق اللائحة باسم الأهلي".

واختتم:"سيتم عقد عدة ندوات في فروع النادي، والهدف من اللائحة أن تستمر لأطول وقت ممكن"، وتم تكليف محمد مرجان المدير التنفيذي بقيادة تنظيم يوم انعقاد العمومية، حرصا على الظهور بشكل جيد".