32 مليون جنيه دعم  وزارة الرياضة للاتحادات الرياضية

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي صرف مبلغ 32 مليون جنية للاتحادات الرياضية الأوليمبية والغير أوليمبية قيمة الدفعة الأولي من الإعانة المالية السنوية المخصصة للاتحادات للعام المالي 2018 /2019 علي دفعتين، بحيث يصرف مبلغ 13 مليون جنيه الدفعة الاولي لعدد 28 اتحاد أوليمبي و3 مليون جنيه لعدد 19 اتحاد غير أوليمبي

يأتي هذا الدعم من قبل وزارة الشباب والرياضة للاتحادات الرياضة من اجل الصرف علي جميع الانشطة من معسكرات داخلية وخارجية ومشاركة في البطولات الافريقية والدولية وكذلك الاستعداد للاشتراك في دورة الالعاب الاوليمبية للشباب اكتوبر 2018 بالأرجنتين وكذلك دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020

وحرصا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم جميع الاتحادات الرياضية والوقوف علي الموقف المالي تم عقد اجتماع الاسبوع الماضي بحضور مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية ورؤساء الاتحادات الرياضية وذلك لمناقشة جميع الامور التي تتعلق بالاستعدادات الخاصة والتي تشمل المعسكرات الداخلية والخارجية والاشتراك في البطولات الافريقية والعالمية

وأكد السيد الوزير علي ان الدولة حريصة علي دعم جميع الاتحادات الرياضية خلال الفترة القادمة من اجل تحقيق افضل النتائج في جميع البطولات ورفع اسم مصر عاليا