قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع محطة قناطر أسيوط لتوليد الطاقة الكهرومائية تضم 4 توربينات لتوليد 32 ميجا وات، تبلغ تكلفتها 69 مليون يورو، ما يعادل 1.4 مليار جنيه.



وأضاف متحدث «الكهرباء»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن الدولة تسعى للتوسع في مصادر توليد الطاقة الكهربائية سواء كهرومائية أو متجددة أو مصادر أخرى؛ للتأكيد على تأمين الكهرباء.



وذكر أن هناك أكثر من مشروع بإجمالي 2832 ميجا وات، ومشروعات طاقة متجددة سواء بالشمس أو الرياح، متابعًا أن اليوم شهد افتتاح بعض الآبار التي يتم استعانة بالطاقة الشمسية لاستخراج المياه منها، إضافة إلى التوسع في محطات الرياح.



وأوضح أن هذه المحطة توفر حوالي 50 ألف طن وقود سنويًا، معقبًا: «هذه كمية كبيرة لو تمت قياسها بمثيلاتها من الوقود الأحفوري ستمثل حوالي 130 مليون جنيه، لكنها طاقة نظيفة وتمنع حوالي 125 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون».



وأنهى تصريحه، مشيرًا إلى التنسيق مع بنك التعمير الألماني للاستفادة من المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية، التي يسعى إلى إنتاجها كل العالم.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأحد، عددًا من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، من بينها قناطر أسيوط الجديدة ومتحف سوهاج.



