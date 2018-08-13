«ترامب» يوقع على قانون موازنة الدفاع وتبلغ قيمتها 716 مليار دولار

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون موازنة الدفاع التي تبلغ 716 مليار دولار، مؤكدا أنها تعد الأكبر في التاريخ الحديث.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، عن ترامب قوله، خلال كلمة أمام جنود وقادة عسكريين في قاعدة (فورت درم) بنيويورك: "إن القانون يشكل أهم استثمار في جيشنا ومقاتلينا في التاريخ الحديث".

وأضاف: "سنعمل على تقوية جيشنا كما لم يحدث من قبل"، مستعرضا بعض التفاصيل التي تشمل أفضل وأحدث المعدات بما فيها مئات الدبابات والعربات المقاتلة وآلاف السيارات التكتيكية وعشرات المروحيات العسكرية والطائرات والسفن الحربية.

وتحدث ترامب عن تمويل الترسانة النووية التي يجري تحديثها.