شريف إكرامي: الأهلي يخوض موسما استثنائيا ونسعى للتتويج بجميع الألقاب

قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يخوض موسما استثنائيا، يشارك خلاله في عدد كبير من المباريات بأكثر من بطولة، في الوقت الذي يسعى فيه للفوز بكل هذه البطولات؛ من أجل إسعاد الجماهير.

وأوضح أن البطولات التي يشارك بها الفريق تشهد منافسة قوية؛ سواء في الدوري أو بطولة إفريقيا أو بطولة كأس العرب، وإن اللاعبين لديهم شعور بالمسئولية الكبيرة تجاه أهمية الفوز بهذه الألقاب، مؤكدا أن الجهاز الفني يقوم بدور كبير في تحقيق المعادلة الصعبة بالمنافسة في كل هذه البطولات.

وألمح إكرامي إلى أن اللاعبين تعاهدوا على الفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق في الموسم الجديد، والفريق لديه طموحات متجددة للتواجد على منصات التتويج.

وتحدث عن النسخة الحالية من بطولة كاس العرب للأندية الأبطال، مؤكدا أنها قوية، والفريق لديه دوافع كبيرة في الفوز باللقب، خاصة أنها تقام في توقيت مناسب على الرغم من ضغط المباريات.

وتمنى «إكرامي» أن يكون التوفيق حليف الفريق أمام النجمة اللبناني مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.