وزير الخارجية الألماني يطالب تركيا بالإفراج عن القس الأمريكي

طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تركيا بإطلاق سراح القس الأمريكي، أندريو برونسون، قائلاً: «إن هذه الخطوة من شأنها أن تبسط، وبشكل هائل، حل المشاكل الاقتصادية الحالية بين الطرفين».

وأشار «ماس»، إلى أنه لا يزال هناك مواطنون ألمان محتجزون في تركيا لأسباب سياسية، منوهًا بأن بلاده تود لو أن تركيا سعت من أجل إيجاد حل، ليس فقط فيما يتعلق بحالة برونسون، بل ما يتعلق بالحالات الألمانية أيضًا». مشددًا على أن ذلك يصب في صالح أنقرة.

يذكر أن «برونسون»، يخضع للإقامة الجبرية في تركيا بتهمة التجسس والإرهاب.

وزادت واشنطن الرسوم الجمركية على الحديد والألومينيوم من تركيا أمس الأحد، للضغط على أنقرة لإطلاق سراح القس الأمريكي، مما أدى إلى تضرر العملة والاقتصاد في تركيا بشكل خطير.

وخسرت الليرة التركية، أكثر من 70% من قيمتها بالنسبة للدولار و 61% بالنسبة لليورو منذ بداية العام الجاري إجمالا.