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أردوغان: نلاحق «إرهابيين اقتصاديين» على مواقع التواصل روجوا لأخبار زائفة عن «الليرة»

الرئيس التركي
الرئيس التركي
إسطنبول - د ب أ
نشر فى : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 6:20 م | آخر تحديث : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 6:20 م

أفادت تقارير إخبارية بأن السلطات التركية تجري تحقيقات بشأن مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها تروج "لأخبار زائفة" بشأن العملة المحلية الليرة التي تشهد انخفاضا كبيرا في قيمتها.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بأن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات قانونية بشأن 346 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة نشر مواد "تستثير" ارتفاع الدولار أمام الليرة وتخلق تصورات غير حقيقية.

وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه الحسابات، ووصف أصحابها بأنه «إرهابيون اقتصاديون» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أردوغان خلال مؤتمر للسفراء في أنقرة إن "نظامنا القضائي اتخذ إجراءات وسوف يلاحقهم".

وفي الوقت ذاته، أطلق مكتب المدعي العام في اسطنبول تحقيقا بشأن "كافة أنواع التقارير الإخبارية سواء المطبوعة أو المرئية وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بأشخاص أو مجموعات، والتي تنشر محتوى يهدد الأمن الاقتصادي"، حسبما ذكرت الأناضول.


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