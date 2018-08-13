قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن أسعار الأضاحي التي تعرضها الوزارة تعتبر أقل من أسعار الأسواق الخارجية، موضحًا أن السعر لا يتجاوز 57 جنيهًا للكيلو القائم، للأغنام والماعز والأبقار والجاموس.



وأضاف «عبد الدايم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن الفارق بين أسعار العام الحالي والعام السابق، ليس كبيرًا، مستطردًا أن هناك تجارًا يستخدمون بعض وسائل الغش في الوزن الزائد أو في طريقة التربية.



وذكر أن الأضاحي المتوفرة لدى الوزارة مضمونة، وعالية الجودة، متابعًا: «العلف بتاعها معروف، ولحمها بيكون ممتاز، وكل الناس اللي تعاملت معنا، بتكون مبسوطة، بالإضافة إلى الثقة في كل ما تعرضه الوزارة».



وأشار إلى عملية ذبح الأضاحي في الشوارع، الأمر الذي يسبب التلوث للبيئة المحيطة، مضيفًا أن من مزايا المجازر أنها تجري الكشف على الذبيحة، للتأكد من سلامتها من الأمراض.



وناشد المواطنين أن يتجهوا إلى الذبح في المجازر، التي تفتح أبوابها مجانًا أمام المواطنين أيام العيد، حفاظًا على الصحة، ومنعًا للتلوث الذي قد ينتج عن الذبح في الشوارع.



