«جنوب سيناء» ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى

أعلنت محافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ بجميع المديريات والهيئات الخدمية في كافة مدن المحافظة استعدادا لعيد الأضحى المبارك؛ لتوفير جميع الخدمات والسلع الحيوية للمواطنين.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى لجميع المديريات، فشُكلت غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتتواصل على مدار 24 ساعة بجميع الغرف الفرعية بالمدن 24 ساعة، كما تم التأكيد على إرسال كشوف بأسماء النوبتجيات خلال فترة العيد وإرسال تقارير يومية إلى مركز العمليات الرئيسي بالمحافظة والتبليغ الفوري عن أية طوارئ، لافتا إلى منع جميع الإجازات للمسؤولين والنزول للشوارع؛ للتأكد من الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالعيد وتوافر كافة احتياجات المواطنين.

وأشار الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إلى رفع درجة الاستعداد لأقسام الاستقبال والطوارئ والطب الوقائي بجميع مستشفيات المحافظة ومراكز الإسعاف تحسبا لأي طارئ خلال أيام العيد، والتأكيد على انتظام الورديات بمختلف مواقع الخدمة الصحية طوال 24 ساعة يوميا، وإخطار مركز عمليات المحافظة أولا بأول بأية حوادث أو حالات مرضية مع إقامة مراكز خدمة متنقلة من خلال سيارات الإسعاف في أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات بالإضافة إلى تجهيز سيارات الإسعاف الموجودة على الطرق السريعة بأدوية الطوارئ واستمرار تشديد وتكثيف الرقابة وتكثيف الحملات المفاجئة على السلخانات والأسواق العامة.

من جانبه، قال الدكتور محمد فاروق، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إنه سيتم فتح جميع المجازر خلال العيد؛ لاستقبال المواطنين وذبح أضاحيهم مجانا بعد الكشف الطبي عليها قبل وبعد الذبح، مضيفا أنه سوف يتواجد أحد الأطباء من الساعة السابعة صباحا بجميع المجازر حتى خروج آخر أضحية، مؤكدا أن العمل مستمرا حتى لو امتد لفترة مسائية.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري، أن هناك حملات تفتيشية مكثفة على محلات عرض وبيع اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني؛ للتأكد من صلاحية الكميات المعروضة أو المخزونة للاستهلاك الآدمي، موضحا أن الأضحية السليمة هي التي تخلو من أية عيوب ظاهرية مثل الإسهال أو الجرب أو القراع أو الهزيل، وألا يكون مكسور القرن أو به عرج أو مفقوع العين، وأن لمعان الصوف أو الشعر وسلسلة الظهر مليئة باللحم يوحي بعلامات الصحة على الحيوان.

من جهة أخرى، قال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن المديرية أعدت خطة لاستعدادت الأضحى عن طريق تشكيل غرف عمليات بالمديرية؛ لمتابعة الموقف التمويني والتحقق من شكاوى المواطنين، وتكثيف الحملات على المخابز والأسواق ومتابعة أرصدة الوقود بأنواعه والبوتاجاز في ضوء الحصص المقررة للمحافظة، مع التأكد من الالتزام بالأسعار، مؤكدا توافر كافة السلع الغذائية والتموينية والبترولية بجميع المدن مع توافر احتياطي يكفي لمدة شهر.

كما أكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أن مديرية الأوقاف قد انهت كافة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، فتم التأكيد على جميع الأئمة والخطباء الالتزام بخطبة العيد بناء لما ورد من وزارة الأوقاف.

وأضاف "الراوي"، أنه تم إعداد 16 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى، بالإضافة إلى 54 مسجدا جامعا، وسوف يكون لكل ساحة ومسجد إمام وخطيب أساسي، وآخر احتياطي.

في نفس السياق، تشهد محافظة جنوب سيناء حالة من الاستنفار الأمني قبيل عيد الأضحى المبارك، فرفعت الأجهزة الامنية درجة الاستعداد القصوى تهميدا لاستقبال عيد الأضحى، وتم تشديد السيطرة الأمنية على مداخل ومخارج المحافظة.