«مصر للطيران»: نقل 55 ألف حاج للأراضي المقدسة حتى الآن

قال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة بدأت العد التنازلي لإنهاء رحلات السفر إلى الأراضي المقدسة، حيث سيرت 296 رحلة جوية من مطار القاهرة والمطارات المصرية إلى جدة والمدينة المنورة، منذ بداية الموسم في 27 يوليو الماضي وحتى نهاية رحلات أمس الاثنين، بواقع 140 رحلة جوية إلى المدينة المنورة و156 رحلة جوية إلى جدة نقلت خلالها 55.300 حاج من حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والترانزيت بالإضافة إلى رحلات العمل، بحسب بيان للشركة اليوم.

وأوضح عادل، أن الشركة اتخذت كافة الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة في مرحلتي الذهاب والعودة، مضيفا أنه من المقرر تسيير 17 رحلة جوية غدا الثلاثاء، تقلع من مطار القاهرة، عدا رحلة من مطار أسوان بمعدل 12 رحلة إلى جدة و5 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 3715 حاجا من حجاج تضامن المؤسسة وبني سويف وأسوان وكفر الشيخ وأسيوط وقنا والمنيا، وبعثات الداخلية، وحجاج السياحة، وترانزيت أكرا ولندن ولاجوس ومدريد وأمستردام وشارل ديجول وتورنتو ونيويورك وفيينا والجزائر وكانو ولارناكا وأثينا وحج أفراد وأجانب بالإضافة إلى رحلات العمل.