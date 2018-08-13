سيلفا يعلن اعتزاله اللعب دوليا

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أعلن ديفيد سيلفا لاعب المنتخب الإسباني ومانشسر سيتي الإنجليزي اعتزاله اللعب دوليًا اليوم، ليلتحق بمواطنه وزميله في المنتخب جيرارد بيكه الذي أعلن اعتزاله في وقت سابق.

وقال سيلفا لوسائل الإعلام :" سعيد جداً بما حققته مع المنتخب من إنجازات، قرار الاعتزال أعتقد أنه أصعب قرار خلال مسيرتي".

وأضاف لاعب وسط السيتي :" لقد قضيت وقت كبير في التفكير في هذا القرار، خاصة وأن المنتخب ساعدني كثيرا علي التطور علي المستوي الشخصي والمهني".

وتابع :" ها أنا أترك الفخر والسعادة والوقت المليئ بالعواطف والذكريات الرائعة".

كان ديفيد سيلفا توج مع المنتخب الإسباني بكأس العالم 2010 ، وكأس أمم أوروبا 2012 ، وشارك مع لاروخا في 125 مباراة.