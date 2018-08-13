سيلفا يعلن اعتزاله اللعب دوليا

أعلن ديفيد سيلفا لاعب المنتخب الإسباني ومانشسر سيتي الإنجليزي اعتزاله اللعب دوليًا اليوم، ليلتحق بمواطنه وزميله في المنتخب جيرارد بيكه الذي أعلن اعتزاله في وقت سابق.
وقال سيلفا لوسائل الإعلام :" سعيد جداً بما حققته مع المنتخب من إنجازات، قرار الاعتزال أعتقد أنه أصعب قرار خلال مسيرتي".
وأضاف لاعب وسط السيتي :" لقد قضيت وقت كبير في التفكير في هذا القرار، خاصة وأن المنتخب ساعدني كثيرا علي التطور علي المستوي الشخصي والمهني".
وتابع :" ها أنا أترك الفخر والسعادة والوقت المليئ بالعواطف والذكريات الرائعة".
كان ديفيد سيلفا توج مع المنتخب الإسباني بكأس العالم 2010 ، وكأس أمم أوروبا 2012 ، وشارك مع لاروخا في 125 مباراة.