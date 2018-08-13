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المرشد الإيراني يستبعد الدخول في محادثات مع حكومة الولايات المتحدة «المزدوجة»

طهران - د ب أ
نشر فى : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 4:15 م | آخر تحديث : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 4:15 م

استبعد المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، الدخول في مباحثات مع الولايات المتحدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات عليها.

وتساءل على موقع «تويتر»: «هل يتعين على المرء التفاوض مع مثل هذه الحكومة المزدوجة؟».

وأضاف: «يمكننا الدخول في مفاوضات محفوفة بالمخاطر مع الولايات المتحدة فقط عندما نصل إلى المستوى المرغوب من القوة في الاقتصاد والسياسة والثقافة، وعندها تكون الضغوط والضجيج الأمريكي لا يؤثر علينا».

وأوضح: «إذا حدث، رغم استحالة هذا، وتفاوضنا مع الولايات المتحدة، فإن هذا لن يكون مع الإدارة الأمريكية الحالية».


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