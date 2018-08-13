المرشد الإيراني يستبعد الدخول في محادثات مع حكومة الولايات المتحدة «المزدوجة»

استبعد المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، الدخول في مباحثات مع الولايات المتحدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات عليها.

وتساءل على موقع «تويتر»: «هل يتعين على المرء التفاوض مع مثل هذه الحكومة المزدوجة؟».

وأضاف: «يمكننا الدخول في مفاوضات محفوفة بالمخاطر مع الولايات المتحدة فقط عندما نصل إلى المستوى المرغوب من القوة في الاقتصاد والسياسة والثقافة، وعندها تكون الضغوط والضجيج الأمريكي لا يؤثر علينا».

وأوضح: «إذا حدث، رغم استحالة هذا، وتفاوضنا مع الولايات المتحدة، فإن هذا لن يكون مع الإدارة الأمريكية الحالية».