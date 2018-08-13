الإذاعة العامة الإسرائيلية: خلافات مالية تهدد بعدم إقامة حفل «يوروفيجن» في إسرائيل

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن عدم تسديد مبلغ 12 مليون يورو "13.67 مليون دولار"، يهدد مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2019 في إسرائيل.

وقالت متحدثة باسم محطة "كان" العامة، التي من المفترض أن تبث فعاليات المسابقة، إن المهلة المحددة لدفع قيمة الإيداع البالغة 12 مليون يورو، ومدتها أسبوعان، تنتهي غدا الثلاثاء.

وأضافت المتحدثة شارون بن ديفيد، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "إن ميزانيتنا يحددها القانون، وننتظر ردا من الحكومة"، موضحة أن الحكومة لم توافق على تسديد الفاتورة لاستضافة الحدث الذي تبلغ تكلفته أكثر من 25 مليون يورو.

وتابعت: "حكومة (الدولة المضيفة) في جميع أنحاء العالم، تدفع ثمن استضافة الحدث".

إلا أن رجال السياسة الإسرائيليين يقولون إن الكرة حاليا في ملعب محطة "كان"، وقد دعوا المحطة إلى دفع المبلغ من ميزانيتها أو الحصول على قرض.

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الاسرائيلي، إيلي كوهين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه من الممكن "بسهولة" لمحطة "كان" توفير المبلغ في ميزانيتها.

وقد تعذر الوصول إلى متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للتعليق الفوري على مسألة التمويل.

وكانت الإسرائيلية نيتا برزيلاي، فازت بجائزة يوروفيجن لهذا العام، عن أغنيتها "توي" أو "لعبة".

وفازت إسرائيل بالمسابقة ثلاث مرات في أعوام 1978 و1979 ومؤخرا في 1998، عندما فازت المغنية المتحولة جنسيا "دانا إنترناشونال" بالمسابقة بأغنية "ديفا".