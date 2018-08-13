مقتل 14 إرهابيا في كمين أمني شرق ليبيا

نفذت فرقة تابعة للقوات المسلحة الليبية، التي يقودها المشير خليفة حفتر، المعين من البرلمان الليبي في شرق البلاد، عملية أمنية شرقي البلاد أسفرت عن مقتل 14 إرهابيا .

وقال آمر منطقة الخليج العسكرية وغرفة عمليات أجدابيا، عميد فوزي المنصوري، لصحيفة "بوابة أفريقيا الإخبارية" إن "الإرهابيين كانوا قد فرّوا من درنة باتجاه الغرب، بعد أن قامت القوات المسلحة بتضييق الخناق عليهم، ليلاقوا حتفهم في كمين محكم".

وكانت القوات المسلحة الليبية قد تمكنت من دخول مدينة درنة أواخر يونيو الماضي بعد عمليات عسكرية مكثفة خاضتها ضد جماعات متشددة كانت تسيطر على المدينة منذ بداية أحداث الثورة الليبية عام 2011.