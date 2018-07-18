المصرى بالاخضر أمام دو سونجو البرتقالى بالكونفدرالية

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تلقى النادي المصرى خطاب رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ( كاف ) باخطاره بألوان طاقم الملابس الذي سيرتديه الفريق أمام مضيفه يونياو دو سونجو بطل موزمبيق يوم الأحد المقبل، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الإفريقي"الكونفدرالية".

واكد الكاف فى خطابه للمصرى ضرورة الالتزام بالزى على أن يرتدى فريق المصرى القميص الخضراء والشورت الابيض وجوارب خضراء فيما يرتدى حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل وفيما يخص البدلاء يرتدى اللاعبين اللون الوردى أثناء اجراء عملية الاحماء على مدار شوطي المباراة

وحدد الاتحاد الافريقى الوان فريق دو سونجو بارتداء القميص البرتقالى والشورت الأسود وجوارب سوداء ويرتدى حارس المرمى الطاقم الأصفر بالكامل ويرتدى بدلاء سونجو اللون البنى أثناء عملية الاحماء

فيما تقرر أن يرتدى طاقم الحكام المقرر للمباراة اللون الأزرق السماوى .