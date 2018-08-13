«الرحمة بالحيوان»: إهانة الأضحية قبل ذبحها يخل بالمبدأ الشرعي

استنكرت منى خليل، رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، ما تتعرض له الحيوانات خلال عملية الذبح أثناء عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه لا يمكن لأحد تحريم ما أحله الله بشأن ذبح الأضاحي، لكن هناك شروط وضعها الله في الذبح الشرعي للأضحية.



وأضافت «خليل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد: «الأضحية مينفعش تتهان ماينفعش تتجر، أو تتحط في شنطة العربية، وبعدين أرميها في الأرض، إحنا بقى عندنا انعدام للقيمة الأساسية لمعنى الأضحية»، مستطردة أن كل هذه الأمور تخل بمبدأ الأضحية من الأساس.



وذكرت أن الأضحية تعد بمثابة هدية أو قربى لله، ولا يصح أن يتم التقرب بها إلى الله بهذه الطريقة، متسائلة: «ينفع أجيب لك هدية مكرمشة بورق مش نضيف ومش مترتبة؟ والأضحية مش رايحة لبني آدم دي رايحة لربنا، وربنا جميل يحب الجمال».



وأشارت إلى بعض السلوكيات الخاطئة مثل إصرار الأهالي على أن يشهد أبناؤهم ذبح الأضاحي، في الوقت الذي لا يطيق فيه الصغار مناظر الدم في هذه السن، موضحة أن الناس أصبحت تهتم بالمظاهر أكثر من اهتمامهم بشروط الأضحية.



واستطردت أن البعض يعمد إلى ذبح الأضحية أمام الأخرى، بما يخالف شرع الذبح، مواصلة: «مينفعش اللي بيحصل في السلخانات الرسمية، الذبح بيتم بالـ50 أضحية قدام بعض، ومبيستنوش لغاية الروح ما تطلع».



ونوهت إلى إجراء عملية ذبح الأضاحي في الشوارع، وعدم وجود أي رقابة على الموضوع، بينما الأمر يتم على مرأى ومسمع من الجميع في شوارع مصر الرئيسية.