رفع كفاءة آبار «موط 3» لإحياء السياحة العلاجية بالوادي الجديد

أكد كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، أن آبار «موط 3» السياحية بمركز الداخلة تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، حيث يجري تطوير الغرف وحمام السباحة وتجهيزهم فندقيا بمستوى راق؛ لتعظيم الاستفادة وتوفير عامل جذب للسياح، في ظل أن آبار «موط 3» تتدفق بها المياه الكبريتية الساخنة التي تتراوح درجة حرارتها من 45 إلى 70 درجة مئوية.

وأضاف «إبراهيم»، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن الهدف من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الاستفادة من الآبار في رفع معدلات السياحة العلاجية الاستشفائية واستغلال الآبار الساخنة التي تتميز بها منطقة الداخلة دون غيرها.

جدير بالذكر أن آبار «موط 3» كانت تستأجرها إحدى الشركات السياحية التي تركت الموقع منذ سنوات، وتم إغلاق المنتجع السياحي وتحول البئر إلى ري الزراعات بالمنطقة المجاورة إلى أن تم إعادة إحياء المشروع السياحي مرة أخرى والبدء في أعمال تطويره في ظل أنه موقع سياحي تقصده الأفواج السياحية من كافة المناطق للاستشفاء من أمراض العظام وغيرها.