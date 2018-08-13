قال المستشار الإعلامي بسفارة اليمن بالقاهرة، بليغ المخلافي، إن الأمن القومي اليمني مرتبط بالأمن القومي المصري والعربي، متابعًا أن ميلشيات الحوثي أوصلت العديد من الرسائل خلال الفترة الماضية، بأن خطرها يتعدى الأمن القومي العربي ليهدد الأمن أو السلم الدوليين.

وأشاد «المخلافي»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «TEN»، مساء الإثنين، بالعلاقات المصرية اليمنية بقوله: إنها «تاريخية وليست وليدة اللحظة لكونها تمتد إلى عشرات السنوات، متابعًا أن مصر كانت دائمًا وما زالت تقف إلى جانب اليمن، ودعمت تنميته وتطويره على مدى عصور من الزمن.

وأشار إلى، مشاركة مصر في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، واصفًا إياها بأنها دولة محورية، ولا يمكن التقليل من دورها في القضايا العربية، وزيارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لها تعد ترجمة للعلاقات القوية الكبيرة بين الشعبين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية نظيره اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، وأقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا أعقبته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، قبل أن يشهدا مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره اليمني حول التعاون في القطاع المصرفي خاصة في مجال تبادل المهارات وتدريب العاملين في هذا القطاع، ثم عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.