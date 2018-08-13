أردوغان يطالب شركات بلاده بالمساعدة في مواجهة الأزمة ويحذرها من الإفلاس

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شركات بلاده بالمساعدة في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب وحذرها من الإفلاس.



وقال أردوغان، مساء الأحد، إنه ليس من واجب الحكومة وحدها المحافظة على حياة الأمة "بل من واجب الصناع والتجار أيضا"، وحذر الشركات من إشهار إفلاسها وقال: "إذا فعلتم ذلك فإنكم ترتكبون خطأ".



وطالب أردوغان شركات الصناعة بعدم شراء عملات أجنبية، محذرًا من أن ذلك يمكن أن يضع المصارف التركية تحت مزيد من الضغط.



وكان أردوغان قد اتهم الولايات المتحدة في وقت سابق بأنها تخوض حربا اقتصادية ضد بلاده.



يذكر أن تركيا تواجه أزمة عملة كبيرة، وقد اشتدت حدة هذه الأزمة بسبب الخلاف مع الولايات المتحدة على خلفية القبض على قس أمريكي في تركيا لاتهامه بالإرهاب.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أول أمس الجمعة عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التركية، وقد هبطت قيمة الليرة التركية بنحو 20%، ووصل سعر الدولار إلى 6.87 ليرة تركية.



وكان رؤساء شركات تركية أعربوا مؤخرا عن قلقهم حيال الوضع الاقتصادي.