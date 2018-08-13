اعتزل ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي اللعب الدولي تاركًا خلفه تاريخ حافل بالبطولات الدولية مع المنتخب الإسباني، الذي يعتبر سيلفا من أبرز لاعبيه في الفترة الأخيرة

توج سيلفا مع منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، بعد تغلب "لاروخا" على هولندا في النهائي بهدف أندريس إنييستا.

فضلا عن ذلك، نجح اللاعب في الفوز بلقبين لكأس أمم أوروبا في 2008 و2012، وإن كانت نسخة 2012 لعب فيها دورا مؤثرا، حيث سجلا هدفا في النهائي الذي اكتسح فيه الإسبان، منتخب إيطاليا برباعية نظيفة.

وشارك ديفيد سيلفا مع منتخب إسبانيا في 129 مباراة، أحرز خلالها سيلفا 35 هدفا كرابع هدافي المنتخب الإسباني على مدار تاريخه.

يذكر أن سيلفا كان ضمن قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال روسيا 2018 ، والتي فشلت فيها إسبانيا في تخطي دور الـ16 حيث خسرت من روسيا بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل (1-1).