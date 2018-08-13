السعودية تصدر طابعا تذكاريا لموسم الحج 2018

أطلقت مؤسسة البريد السعودي طابعا تذكاريا بمناسبة موسم الحج هذا العام، يتمثل في فئتين، الطابع الأول فئة 3 ريالات، والثاني فئة 5 ريالات.



وقال رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف، محمد عبد الرحمن العبد الجبار، إن الهدف من إصدار الطوابع التذكارية، هو توثيق المناسبات التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، وذلك لإبراز الإنجازات والجهود الوطنية، والأحداث التاريخية المهمة، بوصف الطابع وسيلة من وسائل الاتصال التي تصل إلى مختلف دول وشعوب العالم، ما يعطيها انتشارا واسعا، ويؤدي رسالة تاريخية تتناقلها الشعوب والحضارات.



وأشار إلى أن الطابع يحمل شعار حج هذا العام «العالم في قلب المملكة»، إلى جانب الآية الكريمة «وأذن في الناس بالحج»، والهوية الجديدة لموسم الحج، والتي تأتي ضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية الشاملة للموسم، التي تشرف وزارة الإعلام على تنفيذها.



وتصدر مؤسسة البريد السعودي طوابع بريدية دوريا، في المناسبات الوطنية، منها: «الاحتفال باليوم الوطني، ذكرى البيعة، شهر رمضان، الأعياد، مواسم الحج، والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية».