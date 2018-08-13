طرحت شركة «روتانا»، كليب أغنية «حبك برم» للمطرب اللبناني، فارس كرم، عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب».

أغنية «حبك برم» من ألبوم فارس كرم الأخير، «44:36»، من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان، وتعاون فيها مع المخرج حسن غدار.