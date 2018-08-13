«الأوقاف» و«التموين» بمطروح تعلنان التجهيزات لعيد الأضحى

• 77 ساحة لصلاة عيد الأضحى

• تشغيل 11 منفذا لبيع السلع المخفضة

• توفير 2 طن لحوم أسبوعيا بسعر 85 جنيه للطازجة و45 للمجمدة بالمجمعات

قال الشيخ محمد يونس مدير مديرية أوقاف مطروح، إنه تم الانتهاء من تجههيز 77 ساحة لصلاة عيد الأضحى، على مستوى المراكز الثمانية، والتأكد على ضخ المياه في جميع المساجد، وتشغيل 11 منفذا ثابتا لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة.

وأكد مدير أوقاف مطروح، في بيان إعلامي اليوم الإثنين، أنه تم مراجعة جميع الخطب الدينية، حيث أنهت مديرية أوقاف مطروح استعداداتها لعيد الأضحى المبارك حيث تم تجهيز 77 ساحة للصلاة على مستوى مراكز المحافظة الثمانية ومراجعة الخطب مع توزيع هدايا للأطفال وتوفير خطيب أساسى وبديل خلال أداء صلاة العيد.

كذلك أكد المهندس سيد أبو اليزيد مدير مديرية تموين مطروح، على استمرار إحكام الرقابة التموينية مع ضمان توفير كافة مستلزمات العيد والتأكد من صلاحيتها بكافة المنافذ والأسواق مع استمرار فتح 11 منفذا ثابتا بجميع مراكز المحافظة بتخفيض 30% لـ100 سلعة أساسية بالاضافة إلى السيارات المتحركة التى تجوب القرى والنجوع الصحراوية.

كما سيتم توفير 2 طن لحوم أسبوعيا بسعر 85 جنيه للطازجة و45 للمجمدة بالمجمعات، بالإضافة إلى الشوادر التي تقيمها القوات المسلحة، وفتح السلخانات لذبح أضاحي المواطنين مجانا، وكذلك التأكيد على توفير الوقود من البنزين والسولار وأسطوانات الغاز بكافة المستودعات على مستوى مراكز المحافظة الثمانية والمرور اليومي من خلال اللجان لإحكام الرقابة على الأسواق وتأمين وصول السلع المؤمنة صحيا لمواطني المحافظة.