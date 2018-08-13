نادر رمضان يكشف عن مركزه المفضل مع الإسماعيلي

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أعرب نادر رمضان لاعب الإسماعيلي عن سعادته باللعب في مركز وسط الملعب، مشيرًا في الوقت نفسه أنه سينفذ تعلميات الجهاز الفني في أي مركز يتم وضعه فيه.

وشارك رمضان في مركز وسط الملعب خلال مباراة الإسماعيلي الماضية أمام الكويت الكويتي في ذهاب دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال، وظهر بمستوي جيد.

وقال :" حققنا فوز غال على فريق لايستهان به ،جماهير الإسماعيلى من بين الأسباب التى ساهمت فى خروج المباراة بهذا الشكل الرائع ".

وأضاف :" هتافات الجماهير كانت تحفز كل لاعب على بذل اقصى مالديه بالملعب لذلك الجميع كان متألق وفى أفضل مستوياته ".

وأتم :" اتطلع لنيل ثقة مدربى خير الدين مضوى فى الحصول على مقعد بالتشكيل الأساسى والمساهمة فى تحقيق الانتصارات ".