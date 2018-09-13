اليويفا ينفي وجود نية لديه لإقامة نهائي دوري الأبطال في أمريكا

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الكسندر سيفرين، أنه لا يوجد خطة لإقامة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال سيفرين في بيان له: "هذه الفكر ليست محلا للنقاش على الإطلاق، اليويفا ليس لديه خطط لتنظيم نهائي دوري الأبطال خارج أوروبا".

وكان خاومي روريس، رئيس شركة "ميديابرو" الإعلامية، قد أشار يوم الاثنين الماضي إلى وجود مباحثات حول تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا خارج القارة العجوز.

وتمتلك "ميديابرو" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في إسبانيا بالإضافة إلى بطولات أخرى.

يذكر أنه قبل بضعة أسابيع أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" أنها ستقيم بعض من مباريات المسابقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم أن هذه الفكرة قوبلت بالرفض من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم وبعض اللاعبين، وافق ناديا برشلونة وجيرونا على إقامة مباراتهما في المسابقة في مدينة ميامي الأمريكية في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري الأبطال في 2019 على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما يقام نهائي 2020 في مدينة اسطنبول التركية.