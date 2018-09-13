قال الفنان وليد توفيق، تعليقًا على ذكرى وفاة الموسيقار بليغ حمدي، إن الأخير كان بمثابة «أمل مصر والعالم والعربي في الموسيقى العربية»، موضحًا أنه كان واحدًا من تلامذة الموسيقار المصري الصعيدي الذي كان منفتحًا على كل النوافذ الموسيقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أنه تعامل معه في عدة أعمال، ولحن له الموسيقار حوالي 7 أغانٍ تقريبًا، منها أغنية «بهية»، التي كانت سببًا من أسباب نجاحه، متابعًا: «تعلقت ببليغ قبل أن أعرفه، من خلال موسيقاه التي تدخل القلوب وتستحوذ على الإعجاب»

وأوضح أن بليغ كان بمثابة أكثر من ملحن وليس ملحنًا واحدًا فقط، فقد استطاع أن يجمع أكثر من «نفس» موسيقي في وقت واحد، تمكن من خلاله أن يلحن ألونًا عدة، متابعًا: «لو عمل الشعبي تحسه جاي من الصعيد، ولو عمل الكلاسيكي تحسه جاي من أوروبا».

واستطرد أنه في بداية معرفته بالموسيقار، عرف عنه الفرح، وفتحه لقلبه وبابه أمام جميع الناس، وعرف أيضًا عنه الحزن أثناء فترة بقائه بعيدًا عن مصر، معقبًا: «كان كل حزنه على فراقه عن مصر، وكان يرفض يروح للأمراء وأصحاب النفوذ، لأنه كان بيحب الجلسات البسيطة».

وأردف أنه عرف الكثير من الملحنين الكبار الذين يحبون بلادهم، لكنه لم ير قط ملحنًا أو إنسانًا يحب بلاده، مثلما كان يحب «بليغ» مصر وشعبها، مضيفًا أنه في رحلاته الخارجية، لم يكن يأخذ معه أي أغراض.