علق الدكتور رامي الناظر، رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف، على عثور مسعف وسائق بمحافظة كفر الشيخ على مبلغ قدره 870 ألف جنيه، أثناء حادث سير، وتسليمهما المبلغ للشرطة، قائلًا: «هذا النموذج متكرر الحدوث في هيئة الإسعاف، وفي أجهزة الدولة عمومًا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أنه يتم رصد مثل هذه الحالات، ومن ثم تكريم المسعفين والسائقين، بأوجه مختلفة تترواح من تقديم شهادات التقدير وحتى إلحاقهم ببعثة الحج الطبية.

وذكر أن مرتب المسعف والسائق، يتماشى مع أغلبية المرتبات التي تقدمها مؤسسات الدولة، ويصل إلى 5000 جنيه شهريًا، مستطردًا أن المبلغ الكبير الذي لقياه يعتبر مضاعفًا لمرتبهم بنحو مائتي مرة تقريبًا.

وأوضح، أن هيئة الإسعاف تفخر بتقديم مثل هذه النماذج، التي تعكس حرص الهيئة على سلامة المواطنين وأماناتهم، مضيفًا أن اليوم الذي تم العثور فيه على هذا المبلغ شهد العثور على مبالغ أخرى في قليوب والمنيا أثناء حوادث سير، وتم تسليم المبالغ لأقسام الشرطة في كل محافظة.