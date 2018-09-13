تراجع قوة الإعصار «فلورنس» مع اقترابه من الساحل الأمريكي

تراجعت قوة الإعصار «فلورنس» إلى عاصفة من الفئة الثانية، في الوقت الذي اقترب فيه من الساحل الشرقي للولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إلا أن السلطات أبقت على تحذيرها من أمطار وعواصف مهددة للحياة.



وقال المركز الوطني للأعاصير، في تقرير صباح الخميس، إن سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة انخفضت إلى ما يقرب من 175 كيلومتر في ساعة مع زوابع قوية.



وذكر خبراء الأرصاد أن العاصفة التي تتمركز حاليا على بعد نحو 455 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي قبالة ويلمنجتون بولاية نورث كارولاينا لا يتوقع أن تتراجع أكثر من ذلك قبل وصولها إلى الساحل الأمريكي.



ومن المتوقع أن يصل فلورنس إلى اليابسة في وقت متأخر من اليوم الخميس أو في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة.